Марат Башаров подарил актрисе Асе Борисовой кольцо за 500 тысяч рублей
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Актер Марат Башаров подарил коллеге, избраннице Асе Борисовой помолвочное кольцо. Стоимость украшения составляет 450-500 тыс. рублей.
О подарке сообщает Экспресс газета.
Как утверждает издание, кольцо выполнено из красного золота в виде двух сердец и россыпи бриллиантов. Подарок приурочен к годовщине знакомства.
Башаров и Борисова вместе посетили премьеру фильма «Баба Яга спасает мир». С ними пришла дочь актера – она дружна с новой возлюбленной отца.
Ранее мы писали, что Башаров и Борисова отказались позировать репортерам на премьере. Говорилось, что пара встречается около года. Борисову сравнили с первой женой актера – Елизаветой Круцко.
Его нынешняя избранница работает в театре, снимается в фильмах. Среди известных картин, в которых довелось сняться Борисовой, сериалы «Глухарь» и «Склифосовский».