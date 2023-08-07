Марат Башаров подарил актрисе Асе Борисовой кольцо за 500 тысяч рублей

Актер Марат Башаров подарил коллеге, избраннице Асе Борисовой помолвочное кольцо. Стоимость украшения составляет 450-500 тыс. рублей.

О подарке сообщает Экспресс газета.

Как утверждает издание, кольцо выполнено из красного золота в виде двух сердец и россыпи бриллиантов. Подарок приурочен к годовщине знакомства.

Башаров и Борисова вместе посетили премьеру фильма «Баба Яга спасает мир». С ними пришла дочь актера – она дружна с новой возлюбленной отца.

Ранее мы писали, что Башаров и Борисова отказались позировать репортерам на премьере. Говорилось, что пара встречается около года. Борисову сравнили с первой женой актера – Елизаветой Круцко.

Его нынешняя избранница работает в театре, снимается в фильмах. Среди известных картин, в которых довелось сняться Борисовой, сериалы «Глухарь» и «Склифосовский».