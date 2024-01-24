Актер Марат Башаров вышел в свет с невестой Асей Борисовой. С молодой артисткой ведущий «Битвы экстрасенсов» встречается уже давно, а предложение ей сделал в прошлом году. Пара была замечена на премьере фильма «Мастер и Маргарита».

В Москве состоялся показ новой экранизации культового романа Михаила Булгакова. Мероприятие собрало большое количество звезд, в том числе не пропустил его Башаров. Он сыграл одну из второстепенных ролей – на экране артист перевоплотился в директора театра из «нехорошей квартиры».

Красную дорожку Марат предпочел проигнорировать, но журналисты StarHit подловили его в коридорах кинотеатра «Октябрь». Общаться с корреспондентами он, впрочем, не стал. Отметим, что Ася выбрала для публичного выхода с женихом довольно яркий образ. На ней было ярко-розовое платье в пол.

К слову, сам Башаров как-то делился, что действительно счастлив с новой возлюбленной. Несмотря на его скандальные разводы, Асе все равно на его прошлое, и он это ценит.

Ранее участник шоу «Экстрасенсы. Реванш» решил напомнить про алкоголизм Марата Башарова.