18:32, 01 апреля 2023
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Марат Башаров о состоянии Костомарова: прослушивает диктофон и улыбается
Марат Башаров раскрыл подробности тайного общения по диктофону с тяжелобольным Костомаровым.
Фото: Starface.ru
Марат Башаров давно участвовал в проекте, где выступал с Оксаной Домниной. Сейчас телеведущий «Экстрасенсов» продолжает общаться с девушкой, в том числе поддерживает ее мужа — Романа Костомарова.
Башаров признался, что Костомаров его хороший друг. Переживая за его здоровье, артист общается с ним с помощью диктофона. Он и другие друзья Костомарова наговаривают сообщения на диктофон, а Оксана включает их фигуристу.
Оксана Домнина отмечает, что супруг всё прослушивает и улыбается.
Ранее мы писали, что Костомарова держат на успокоительных из-за непринятия новой реальности.
Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Галина СьюТеги: