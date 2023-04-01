Марат Башаров о состоянии Костомарова: прослушивает диктофон и улыбается

Марат Башаров давно участвовал в проекте, где выступал с Оксаной Домниной. Сейчас телеведущий «Экстрасенсов» продолжает общаться с девушкой, в том числе поддерживает ее мужа — Романа Костомарова.

Башаров признался, что Костомаров его хороший друг. Переживая за его здоровье, артист общается с ним с помощью диктофона. Он и другие друзья Костомарова наговаривают сообщения на диктофон, а Оксана включает их фигуристу.

Оксана Домнина отмечает, что супруг всё прослушивает и улыбается.

Ранее мы писали, что Костомарова держат на успокоительных из-за непринятия новой реальности.