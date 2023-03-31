Чудовищно наблюдать ампутации раз за разом: Костомарова держат на успокоительных из-за непринятия новой реальности

Фигурист Роман Костомарова пришел в себя после комы и начал вести себя агрессивно - ему сложно принять новую реальность. Врачи дают спортсмену успокоительные препараты и не спешат отменять. С чем это связано, объяснил психолог Василий Шуров.

«Частичная ампутация раз за разом чудовищна для самого Романа — это все наблюдать», - сказал специалист.

Он отметил, что после инфекционного процесса, высокой температуры и «массы инвазивных процедур» мозг не выдерживает нагрузки. «Естественная реакция — бей и беги», - заявил Шуров Пятому каналу.

Решение об ампутации принимали сам Костомаров и его супруга Оксана Домнина. Как сообщали СМИ, спортсмен осознает, что с ним произошло и стойко воспринимает случившееся.

Также психиатр отметил, что сделанная своевременно ампутация, как правило, позволяет избежать смерти».

Ранее врач-кардиолог назвал главную ошибку Костомарова.