17:18, 07 января 2023
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Манучаров о Галкине*: он боялся упустить место на Первом канале
Манучаров обвинил Галкина в страхе потерять место на Первом канале.
Телеведущий Вячеслав Манучаров прокомментировал политические взгляды Максима Галкина* (физлицо, признанное в РФ иноагентом). Речь идет о том, что артист боялся упустить «нагретое» местечко на Первом канале.
Работая на телевидении, Галкин* игнорировал события в Донбассе, поскольку солидные гонорары Первого канала были важнее, пояснил Манучаров. При этом у юмориста всегда было много друзей на Украине.
На данный момент Галкин* уехал в Израиль вместе с женой – Аллой Пугачевой, комментируя происходящее и поддерживая Украину националистическими лозунгами.
- физлицо, признанное в РФ иноагентом.
Ранее мы писали, почему Пугачева и Галкин* построили замок в Грязи, где много бедных.
Источник фото:Tarakanov Vadim/East News
Источник:ФАН
Автор:Галина СьюТеги: