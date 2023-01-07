Манучаров о Галкине*: он боялся упустить место на Первом канале

Телеведущий Вячеслав Манучаров прокомментировал политические взгляды Максима Галкина* (физлицо, признанное в РФ иноагентом). Речь идет о том, что артист боялся упустить «нагретое» местечко на Первом канале.

Работая на телевидении, Галкин* игнорировал события в Донбассе, поскольку солидные гонорары Первого канала были важнее, пояснил Манучаров. При этом у юмориста всегда было много друзей на Украине.

На данный момент Галкин* уехал в Израиль вместе с женой – Аллой Пугачевой, комментируя происходящее и поддерживая Украину националистическими лозунгами.

физлицо, признанное в РФ иноагентом.

Ранее мы писали, почему Пугачева и Галкин* построили замок в Грязи, где много бедных.