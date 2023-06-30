«Маниакальное решение»: Васильева рассказала, через что прошли ее внуки ради возвращения в Россию

Актриса Татьяна Васильева называет себя счастливым человеком, ведь у нее не только успешная карьера, но и главное – большая семья. Именно родные в свое время, когда ей хотелось даже покончить с собой, заставили ее жить дальше. И сейчас она делает все, чтобы все ее близкие ни в чем не нуждались.

Единственная боль, с которой Татьяне Григорьевне приходилось долгое время мириться, - это разлука с внуками Иваном и Григорием. Несколько лет назад бывшая жена ее сына Филиппа увезла их в Германию и запрещала видеться с отцом и бабушкой в Москве. Сами же подростки хотели вернуться на Родину, но из-за матери не могли себе это позволить.

Чтобы наладить связь с детьми, Васильевой пришлось купить им за 30 миллионов рублей квартиры в столице. После этого экс-невестка немного смягчилась и позволила мальчикам иногда прилетать к членам семьи. Однако об окончательном переезде слышать она не желала, пока Иван с Григорием не стали принимать решительные меры.

Первым вернулся в Россию младший сын Филиппа. Ему пришлось устроить забастовку, чтобы мать услышала его и позволила жить вместе с отцом и бабушкой. «У них вот такое маниакальное решение, со слезами мамиными, недопониманием… Но они все равно приняли это решение. Гриша заперся в комнате своей и не выходил несколько дней, не ел, не пил, пока мама не сказала: “Уезжай!” И он улетел», - призналась Васильева в программе «Жизнь и судьба».

За братом полетел и Григорий. Он даже не стал оканчивать школу в Германии и собрал чемоданы раньше положенного времени – настолько он хотел в Москву. Теперь оба мальчика полностью счастливы и живут в большой квартире отца. А Татьяна Васильевна рада, что вся семья воссоединилась.

Ранее Татьяна Васильева высказалась об артистах-эмигрантах и заявила, что многие из них уже вернулись в Россию.