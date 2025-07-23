«Манера караулить кумира у его подъезда»: звезда «Молодежки» рассказал о внимании поклонниц

Актер Влад Канопка, известный по сериалу «Молодежка», рассказал о том, как изменилось поведение фанатов за последние годы. По его словам, даже на пике популярности поклонницы вели себя сдержанно: не дежурили у подъезда и не заваливали звонками. Он дал интервью Леди Mail.

Премьера первого сезона сериала сделала его актеров, включая Макара Запорожского, Александра Соколовского, Ивана Жвакина и самого Канопку, настоящими звездами. Однако, как признался Влад, несмотря на внимание, фанатки не переходили границ.

«Внимание, конечно, было, но в пределах законодательной нормы — так, ничего особенного. Ни у меня, ни у моих коллег по сериалу, насколько я знаю. Да даже у моих знакомых, гораздо более популярных, чем я, артистов, никаких трэшовых историй про поклонниц нет. Это, наверное, тема больше про певцов, когда их атакуют фанатки. Если вообще манера караулить кумира у его подъезда не осталась в 90-х», – высказался артист.

Звезда рассказал, как сложилась его карьера после завершения первого сезона. По признанию мужчины, он не остался в одном образе.

«Как актер могу сказать, что моя задача — работать как можно больше, снимаясь в разноплановых ролях. Потому что только так я смогу "выйти из образа" Андрея Кисляка», — объяснил артист.

Сегодня, по его наблюдениям, фанаты стали более воспитанными: ограничиваются фотографиями и небольшими подарками.

«Сегодня поклонницы стали культурнее: подходят, просят вместе сфотографироваться, иногда дарят какие-то небольшие презенты — и все на этом», — говорит Канопка.

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