«Я хочу, чтобы мама мной гордилась»: дочь Даны Борисовой приняла участие в шоу о выживании

17-летняя дочь телеведущей Даны Борисовой участвует в шоу «Выживалити. Наследники» телеканала «Пятница!». Полина рассказала, почему решилась на этот шаг и что ее удивило во время съемок. Комментарий звездной наследницы оказался в распоряжении сайта «Страсти».

«Как только предложили участвовать, я сразу согласилась. Моя мама во многих проектах про выживание снималась, и мне всегда было интересно посмотреть на себя в таких условиях. Это классный квест и разбор полетов. Хочу, чтобы мама мной гордилась. В одном из проектов ее выгнали в первой серии, поэтому если меня выгонят во второй, это уже будет победа», – поделилась девушка.

Дочь телеведущей призналась, что никогда не сталкивалась с экстремальными условиями. На проекте ее ждут испытания на выносливость и силу духа. С ней на диком острове живут другие дети известных людей.

«Условия в лагере меня шокировали. У меня был нервный срыв. Очень не хватало нормального туалета и душа. Но с ребятами повезло! Мне нравятся все девочки: добрые, понимающие, идеальные подруги», – рассказала Полина Аксенова.

Мать девушки прокомментировала участие дочери в шоу. Она поддержала решение Полины.

«Я знаю, насколько это увлекательно, как меняет человека и раскрывает разные стороны характера. Полина в этом году поступает в университет, она пока особо жизни не знает. Если я словами ей опишу жизнь, она ничего не поймет. А когда она побывает в экстремальных условиях, где пообщается с разными людьми, это будет как трехлетняя школа жизни», – поделилась Дана.

Полина говорит, что для нее победа – не главное. Она хочет узнать себя лучше и проверить свои силы.

«Для меня мама — звездочка намбер ван. У нас очень хорошие отношения, она для меня опора. Самое главное, чему меня научила мама, это любить себя. Я не такая целеустремленная, как она, но более эмпатичная: всегда проникаюсь проблемами других людей, могу оказать поддержку», – рассказала девушка.

Напомним, что кроме Полины в проекте участвуют сын Децла Тони Толмацкий, дочь Глюкозы Рей, дочь Михаила Турецкого Эммануэль, дочь певицы Славы Александра Морозова и сын Николая Валуева Григорий. Наследникам предстоит выжить в диких условиях, чтобы показать, чего они стоят без своих звездных мам и пап.

Премьера реалити «Выживалити. Наследники» состоится в августе на телеканале «Пятница!».