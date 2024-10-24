«Мамы для меня нет»: дочь Марии Шукшиной отреклась от семьи

Дочь актрисы Марии Шукшиной Анна разорвала все связи с матерью и другими родственниками из-за увлечения бодибилдингом. Девушка призналась, что семья не поддерживает ее, поэтому она перестала общаться с близкими.

Тяжелое решение уйти из жизни матери Анна приняла летом в день рождения дедушки. Она написала пост и показала его Шукшиной, но ей не понравилась фотография.

«Фотография не поста, а моя фотография, где я стою в спортивном купальнике со всеми своими мышцами. В тот момент я поняла, что этот человек не примет меня. <...> Все, мамы для меня нет», - цитирует слова Анны РИА Новости.

Девушка рассказала, что часто сталкивалась с разногласиями в семье, но это стало последней каплей. Сама она довольна собой и своим телом и убеждена, что точки зрения ее матери придерживаются не все. Например, по ее словам, на пляже она ловит на себе восхищенные взгляды.

Ранее дочь Марии Шукшиной рассказала, что мать избивала ее до крови в детстве.