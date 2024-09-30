«До кровотечения»: дочь Марии Шукшиной рассказала о методах воспитания матери

Дочь Марии Шукшиной рассказала, что мать избивала ее до крови. Об этом стало известно из шоу «Звезды сошлись».

Отношения между Анной Трегубенко и ее матерью Марией Шукшиной еще в юности девушки были непростыми. Анна призналась, что начала заниматься бодибилдингом в ответ на жестокость со стороны матери.

«Мама очень сильно меня била за уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причем доходило до того, что она меня водила лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа. Настолько она меня била», — рассказала она.

А вот своих сыновей Мария Шукшина любила больше. По словам Трегубенко, им она регулярно выделяла деньги и всячески баловала.

«Их она вообще не била. Кинуть тетрадку — это не ударить кулаком по носу. Еще, мне она никогда не давала деньги, только на день рождения», — добавила она.

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