«Мамины комментарии сбили»: дочери Бородиной вышли на подиум на Неделе моды в Москве

Дочери телеведущей Ксении Бородиной вышли на подиум в рамках Недели моды в Москве. Напомним, что наследниц звезда родила от разных мужчин, а сейчас счастлива в отношениях с блогером Николаем Сердюковым. Она привела его на показ, чтобы поддержать девочек.

41-летняя звезда телевидения поделилась кадрами с мероприятия. Она сидела в первом ряду со своим любимым, а по подиуму шла старшая дочь Ксении Маруся. 15-летняя школьница держалась серьезно, пока ее мама комментировала происходящее.

«Маруся самая серьезная модель. Она говорит: "Нам сказали быть серьезными"» – высказалась Бородина.

Сердюков во время выхода Маруси выкрикнул: «Боже мой, что за девочка!». В соцсетях решили, что взрослым людям не стоило смущать начинающую модель.

После на подиуме появилась вторая дочь теледивы Теона. Она шла в платье-худи с серебристым принтом и в черных гольфах. Ксения призналась, что немного помешала дочери.

«Старалась не улыбаться, но мамины комментарии сбили», — поделилась Бородина.

Напомним, что звезда родила старшую дочь от бизнесмена Юрия Будагова, а младшую от блогера и предпринимателя Курбана Омарова.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Бородина уволила своего стилиста Алеко и стала сотрудничать со стилистом Иды Галич.