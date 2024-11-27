«Мамина булочка»: Равшана Куркова сняла маленькую дочь в машине

Актриса Равшана Куркова сняла маленькую дочь в комбинезоне и назвала ее «маминой булочкой». 44-летняя знаменитость поделилась кадром в соцсетях.

Артистка активно ведет личный микроблоге и делится не только своими фотографиями, но и кадрами с детьми. Куркова не скрывает лицо дочери Самиры, которая очень нравится подписчикам звезды. На новом фото малышка позировала в детском автомобильном кресле. Она была в цветочном комбинезоне и розовых сапожках.

«Мамина булочка», — написала актриса.

Поклонники написали множество теплых слов и отметили озорную улыбку наследницы.

«Какая сладкая», «Заразительная улыбка», «Милота», – написали в комментариях.

Напомним, что о рождении Самиры стало известно в мае прошлого года. Тогда фанаты даже не подозревали о том, что актриса была беременна. Всегда стройная Равшана каким-то образом смогла скрыть «интересное положение» и то, что перестала посещать мероприятия. Имя отца ребенка она до сих пор скрывает.

Также у звезды есть сын Гаспар, которого она родила в августе 2020 года от бизнесмена Сергея Амаряна. Первую беременность она тоже тщательно скрывала.

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