«Маменькины сынки и инфантильные мальчики»: Лера Кудрявцева резко высказалась в адрес мужчин

Телеведущая Лера Кудрявцева во время отдыха в Болгарии поделилась размышлениями относительно современных мужчин. По ее мнению, они изменились не в лучшую сторону.

Своими наблюдениями знаменитость поделилась в соцсетях.

Кудрявцева задумалась, «неужели и правда мы вступаем в эру матриархата»? Она призналась, что не против равноправия, но ее наблюдения последнее время «не в пользу сильного пола».

Кудрявцева заявила, что «как женщине» ей не хочется видеть «маменькиных сынков, инфантильных мальчиков». Мужчины в наши дни отстранились ото всего, но продолжают считать себя главой семейства, заметила ведущая. В них появилась «эмоциональная пассивность».

«Я наблюдатель. Буду очень рада, если вы меня переубедите», - написала Кудрявцева.

Ранее она рассказывала о знакомстве с хоккеистом Игорем Макаровым. Он младше супруги на 16 лет. Спортсмен и ведущая познакомились в ресторане, куда Кудрявцева пришла на встречу с подругами. По признанию ведущей, Макаров «хлопнул рюмашку» и подошел к ней. Несмотря на разницу в возрасте, пара поженилась. Со дня свадьбы прошло 10 лет.