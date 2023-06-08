«Буйный парень»: 52-летняя Лера Кудрявцева рассказала о знакомстве с мужем Макаровым

На днях в семье Леры Кудрявцевой состоялся большой праздник: она отметила 10-летие со дня свадьбы с хоккеистом Макаровым. Спортсмен младше супруги на 16 лет, однако разница в возрасте не стала преградой для их любви. В честь торжества телеведущая вышла на связь с подписчиками и поделилась историей знакомства с Игорем.

Как оказалось, будущие супруги встретились в одном ресторане. Тогда Лера пришла на встречу с подругами. В толпе знаменитость разглядела мужчину, с которым она затем «пересеклась взглядом». Употребив спиртной напиток для храбрости, Макаров подошел к Кудрявцевой, чтобы познакомиться.

«Парень хлопнул рюмашку и подошел ко мне. Я была женщина старая красивая, а он — глупый молодой», — цитирует «7Дней.ru» высказывание телеведущей.

По словам Леры, знакомые боялись говорить хоккеисту о том, что между ними большая разница в возрасте. Макаров — «буйный парень», вот почему все переживали за его реакцию. Однако Кудрявцева убеждена: если человек предначертан судьбой, то никакие преграды не должны вызывать опасений.

«Все остальное — придуманное, напускное», — резюмировала знаменитость.

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