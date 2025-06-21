«Маме снова необходимо огня»: Муцениеце потребовала дополнительную психологическую экспертизу сына

Агата Муцениеце и Павел Прилучный продолжают выяснять, с кем из них останется 12-летний сын Тимофей. Еще совсем недавно актриса дала понять, что готова пойти на условия бывшего мужа, однако на последнем заседании она подала новое ходатайство, передает StarHit.

Журналистам об этом рассказала адвокат Прилучного Оксана Даниелова. По ее словам, Муцениеце требует провести сыну психологическую экспертизу, чтобы убедиться в искренности его решения остаться с отцом. Прежде экспертизу уже проводили. По ее результатам, мнение мальчика являлось самостоятельным.

«Все установили, все доказали, но маме снова необходимо огня. Правовых оснований для проведения новой экспертизы нет. Я рассчитываю, что мы уже находимся на завершающей стадии и 9 июля будет заключительное заседание. Все допросы прошли, все пояснения даны», — рассказала о ходе дела адвокат.

Ранее сообщалось, что прокуратура отказалась возбуждать дело о клевете против Агаты Муцениеце. Заявление на актрису подал ее бывший супруг Прилучный.