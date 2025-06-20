«Действия наносят вред ребенку»: прокуратура дала ответ Прилучному, обвинившему в клевете Муцениеце

Прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело о клевете в отношении Агаты Муцениеце. Заявление на актрису подал ее бывший супруг Павел Прилучный, с которым у нее сейчас идут судебные разбирательства из-за сына Тимофея.

Защитница артистки Наталья Мелешкина пояснила StarHIt, что в публичном пространстве постоянно распространяется недостоверная информация о ходе судебного процесса, о содержании бесед Тимофея с мамой. Любая информация о нем может быть неверно истолкована самим ребенком, говорит адвокат.

По ее словам, сын экс-супругов находится в возрасте, наиболее подверженном влиянию распространяемой информации. И обвинения Прилучного в клевете оказались необоснованными.

«Распространение подобной информации в отношении ребенка недопустимо, так как эти действия наносят существенный вред здоровью ребенка <...>. Однако чтобы заставить нас молчать, не мешать маскировать Прилучному П. В. свои „поступки“ перед общественностью, на нас — Агату Муцениеце и меня, как ее адвоката, Прилучным П.В. были написаны заявления в правоохранительные органы по факту клеветы», — пояснила в разговоре с изданием Наталья Мелешкина.

Две прокуратуры рассмотрели жалобы звезды «Мажора» и вынесли соответствующий отказ. Защита Агаты пообещала предоставить все доказательства суду и правоохранительным органам.

Напомним, в 2020 году актриса обвинила Прилучного в домашнем насилии. Из-за этих заявлений Павел решил привлечь экс-супругу к уголовной ответственности.