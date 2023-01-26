«Пузо не влезает»: дочка Заворотнюк впервые прокомментировала свою беременность

На днях Анна Заворотнюк поделилась в личном блоге видео, на котором был заметен ее округлившийся живот. После этого по Сети моментально разлетелись слухи о беременности девушки. Долгое время знаменитость никак не реагировала на это, но сегодня она впервые вышла на связь и прокомментировала ситуацию.

Так, Анна довольно резко ответила подписчикам и обвинила их в бестактности. По словам Заворотнюк, она не беременна, а округлившиеся формы — результат плотного обеда.

«Спасибо, что поздравили с беременностью, учитывая, что это не так. Это не беременность, а пельмени. Чтобы вы знали, это не мой максимум. У меня такой шарик бывает, очень люблю поесть. Могу даже ширинку расстегнуть, потому что пузо не влезает», — высказалась дочка актрисы.

Также девушка добавила, что она в полной растерянности от сложившейся ситуации. Поступок фолловеров Заворотнюк сочла за пассивную агрессию.

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