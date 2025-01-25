Устрицы, красная икра и большой торт: как Ольга Бузова отметила свое 39-летие
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20 января поющей телеведущей Ольге Бузовой исполнилось 39 лет. В день рождения звезда решила отправиться в Марокко, где исполнила свою давнюю мечту и прокатилась на воздушном шаре. Спустя несколько дней артистка все же собрала родных и друзей в одном из ресторанов столицы и отметила праздник.
Бузова устроила шикарную вечеринку в одном из ресторанов Москвы. Впрочем, звезда выбрала камерный формат — она позвала не так много гостей. Среди приглашенных были замечены: рэпер Саша ST и его жена Ассоль, сестра Ольги Анна Бузова, ее подруги, родители.
Ольга выбрала для празднования дня рождения длинное красное платье со стразами, глубокими вырезами в районе груди и ног. На шею Бузова надела колье с цветком в тон наряду.
Зал заведения исполнительница хита «Мало половин» решила украсить свечами, а для большей атмосферы пригласила скрипачку. Стол ломился от всевозможных угощений: на нем был чан с красной икрой, устрицы и другие деликатесы.
Именинница сфотографировалась с каждым гостем, а в конце торжества задула свечи на большом торте, украшенном ягодами.
Напомним, недавно Бузова покаталась в Марокко на воздушном шаре. Теледива объяснила, что поднялась в небо именно в то время, когда родилась.