Мама задержанного блогера Арсена Маркаряна принесла на заседание суда его медали и награды

Блогер Арсен Маркарян, известный своими оскорбительными высказываниями в адрес женщин, доставлен в Таганский суд города Москва.

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видео из здания суда. На кадрах изображена мама Арсена. Женщина перед началом заседания показала все медали сына. Более десятка наград, которые должны выступить в качестве характеристики блогера, едва поместились в один пластиковый пакет.

Напомним, что Арсен Маркарян был задержан 23 августа в Подмосковье, недалеко от города Кубинка. Он прятался в багажнике под надувной лодкой.

Недавно блогер вернулся в Россию из Европы. Следственный комитет РФ предъявил ему обвинения в оскорблении памяти защитников Отечества. Ранее также сообщалось, что в одном из своих видео он якобы призывал атаковать российские территории с помощью беспилотников.

У инфлюенсера около 600 тыс. подписчиков в соцсетях. Он известен своими шовинистскими высказываниями в адрес женщин.

Ранее мы писали о том, что блогер Максим Митрохин, который избил девушку на детской площадке в Шатуре, записал извинение. Кадры сделаны на фоне участкового пункта полиции.