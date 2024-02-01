Мама Юлии Началовой показала в день рождения дочери, что стало с ее могилой
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Мама певицы Юлии Началовой показала могилу дочери в день ее рождения. На протяжении уже пяти лет близкие артистки собираются на этот праздник не дома за большим столом, а на кладбище. 31 января вокалистке могло исполнится 43 года.
В личном блоге Таисия Началова опубликовала видео, в котором показала, что посетила могилу Юлии. В ролике было заметно, что все вокруг памятника было усыпано свежими цветами, а также рядом стояла небольшая елка, украшенная, судя по всему, игрушками еще к Новому году. Кадры мама певицы сопроводила трогательными словами.
«Доченька, любим и очень скучаем. С Днем Рождения», - написала Таисия.
Напомним, что Юлия умерла в 2019 году из-за заражения крови. Долгое время певица предпочитала не обращаться к врачу, терпела до последнего. А когда все-таки попала в больницу, было уже поздно. Медики предлагали артистке провести ампутацию, но не получили от нее разрешения.
У Началовой осталась единственная дочь Вера Алдонина. Сейчас она уже взрослая девушка, которая идет по стопам матери – покоряет сцену. В этом ей помогает крестная и подруга Юлии – певица Лариса Долина. Она во всем поддерживает Веру и не оставляет одну на ее сложном жизненном пути.
Ранее 17-летняя дочь Юлии Началовой вспомнила, как отец рассказал ей про смерть мамы.