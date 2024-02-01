Мама Юлии Началовой показала в день рождения дочери, что стало с ее могилой

Мама певицы Юлии Началовой показала могилу дочери в день ее рождения. На протяжении уже пяти лет близкие артистки собираются на этот праздник не дома за большим столом, а на кладбище. 31 января вокалистке могло исполнится 43 года.

В личном блоге Таисия Началова опубликовала видео, в котором показала, что посетила могилу Юлии. В ролике было заметно, что все вокруг памятника было усыпано свежими цветами, а также рядом стояла небольшая елка, украшенная, судя по всему, игрушками еще к Новому году. Кадры мама певицы сопроводила трогательными словами.

«Доченька, любим и очень скучаем. С Днем Рождения», - написала Таисия.