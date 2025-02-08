«Мама Яниса плачет»: отец Тиммы рассказал о состоянии после смерти сына

Отец Яниса Тиммы рассказал, что мать баскетболиста до сих пор оплакивает сына. Об этом сообщает NEWS.ru.

Райтис Тимма признался, что он и мать спортсмена тяжело переживают уход сына. По словам мужчины, боль от потери Яниса не пройдет никогда.

«Мама Яниса тоже почти все время плачет. Не думаю, что время сможет нас как-то излечить», — рассказал он.

Отец Тиммы признался, что долгое время не мог вернуться на работу из-за того, что спортзал, в котором он тренирует, напоминал о сыне.

«Я еле заставил себя зайти в спортивный зал, где все напоминает о Янисе, примерно через месяц после его смерти… Думал вообще бросить баскетбол. Но я ведь ничего другого не умею. А жить надо, семью кормить», — добавил он.

Напомним, Янис Тимма покончил с собой 17 декабря в Москве. Ему было 32 года.

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