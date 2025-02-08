«Мама Яниса плачет»: отец Тиммы рассказал о состоянии после смерти сына
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Отец Яниса Тиммы рассказал, что мать баскетболиста до сих пор оплакивает сына. Об этом сообщает NEWS.ru.
Райтис Тимма признался, что он и мать спортсмена тяжело переживают уход сына. По словам мужчины, боль от потери Яниса не пройдет никогда.
«Мама Яниса тоже почти все время плачет. Не думаю, что время сможет нас как-то излечить», — рассказал он.
Отец Тиммы признался, что долгое время не мог вернуться на работу из-за того, что спортзал, в котором он тренирует, напоминал о сыне.
«Я еле заставил себя зайти в спортивный зал, где все напоминает о Янисе, примерно через месяц после его смерти… Думал вообще бросить баскетбол. Но я ведь ничего другого не умею. А жить надо, семью кормить», — добавил он.
Напомним, Янис Тимма покончил с собой 17 декабря в Москве. Ему было 32 года.
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