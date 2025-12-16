Опубликовано 16 декабря 2025, 20:001 мин.
Мама выложила фото с могилы сына: близкие Яниса Тиммы помянули его в годовщину смерти
Мама Яниса Тиммы почтила память сына в годовщину его смерти.
© Alter Photos/Sipa USA/East News
Баскетболист Янис Тимма совершил суицид в прошлом году. Он ушел из жизни в день рождения Анны Седоковой — в ночь с 16 на 17 декабря. Мама спортсмена почтила его память.
Аусма, мама баскетболиста, опубликовала пост в Сети. Она выложила фото, которое сделали поклонницы Тимы. Женщины оставили венок на могиле бывшего мужа Седоковой, сделанный своими руками.
«Спасибо за ваши добрые сердца. Спасибо, что помните Яниса. Спасибо за цветы и слова поддержки. Вы даете мне силы жить дальше», — поблагодарила Аусма тех, кто помнит о ее сыне.
Анна Седокова после гибели экс-супруга столкнулась с волной хейта в свой адрес. Певица пожаловалась в Сети, что оскорбления сильно ранят ее, а подписчики причиняют боль.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов