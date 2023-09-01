«Мама успокаивала меня»: дочь Юлии Началовой вспомнила, как ходила с ней на школьные линейки

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина в следующем году заканчивает учиться. Сегодня, 1 сентября, она пошла в 11 класс. За несколько часов до торжественного события она встретилась с ведущими телеканала «Россия 1» и рассказала им, что День знаний и праздничная линейка ассоциируются у нее с мамой.

По словам Веры, она еще не до конца понимает, что является ученицей 11 класса, передает StarHit. При этом школьница уже настроилась на интенсивную учебу, чтобы получать только хорошие оценки. Что же касается будущего, то девочка не исключает повторения пути звездной мамы — ей нравится заниматься музыкой и петь.

Школа, как линейка и День знаний, навевают ученице приятные воспоминания о прошлом. До 6 класса она приходила на открытие нового учебного года вместе с мамой.

«Перед 1 классом было тяжело, я не хотела идти учиться. Тогда мама успокаивала меня: "Не переживай, все будет хорошо, тебе там понравится". Она не ошиблась», — рассказала Вера.

По словам девочки, мама не была для нее при жизни звездой. В первую очередь дочь видела в ней родного человека, душу. Сейчас школьнице очень сильно не хватает поддержки со стороны близкого человека. Вера не хочет, чтобы о матери напоминало что-то трагичное, поэтому хранит о ней светлые и добрые воспоминания.

Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Звезда страдала от подагры и со временем запустила свою болезнь. В больнице состояние певицы усугубилось. Врачи не смогли помочь именитой пациентке.

Ранее певец Филипп Киркоров проводил сына Мартина в пятый класс. Артист настолько роскошно оделся, что даже затмил своего наследника на линейке.