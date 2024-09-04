Мама униженной со сцены девочки написала заявление в полицию на Мию Бойку

Родители восьмилетней девочки-квадробера из Надыма обратились в полицию и обвинили певицу Марию Бойко, выступающую под псевдонимом Миа Бойка (Мia Вoyka), в публичном оскорблении дочери во время концерта.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, ребенку потребуется помощь психолога после того, как артистка высмеяла ее кошачью маску и хвост со сцены. Ребенку потребовалась защита от буллинга со стороны одноклассников.

Как рассказала мама, после случившегося девочка сильно расстроилась, перестала гулять, так как боится выходить на улицу после публичного унижения.

Известно, что всего в семье пятеро детей. Униженная во время выступления Мии Бойки девочка занимается танцами, борьбой и играет на фортепиано. Родители не видят ничего плохого в том, что она надела маску кота и прикрепила к брюкам хвост.

Напомним, время концерта Mia Boika позвала на сцену маленькую зрительницу в кошачьей маске и поинтересовалась у нее: «Ты квадробер, не дай бог? Ты красивая девочка, зачем тебе быть кошкой?»

После общественного резонанса Бойко отказалась извиняться и заявила, что готова стать самой невоспитанной артисткой, но продолжит называть вещи своими именами.

Ранее Миа Бойка во время концерта отказалась исполнять песню из-за сработавшей внезапно дым машины. В своем блоге артистка пожаловалась, что ей испортили выступление, однако вместо поддержки нарвалась на хейт.