Мама Тимати впервые высказалась о диагнозе внучки Алисы

Мама рэпера Тимати Симона рассказала, что ее внучка Алиса необычный ребенок. По ее словам, она высокочувствительна, и многие путают это с аутизмом.

Симона почти с самого рождения Алисы вязла ее под свое крыло. Бабушка занимается ее воспитанием и развитием, часто в своем блоге посвящает посты именно внучке. И недавно она решилась на откровение. Мама Тимати призналась, что на поведение девочки влияет особенность ее психики. Она высокочувствительна, поэтому видит мир будто через «увеличительное стекло».

«Эмоции выкручены на максимум, ощущения тоже. Как будто бы все органы чувств работают через усилитель», - рассказала Симона.

По словам мамы рэпера, Алиса очень восприимчива к внешним раздражителям. Например, она не терпит яркий свет, громкий звук, а лишние прикосновения могут вызвать у нее неадекватную реакцию. Но со временем семья девочки научилась справляться с этим. Для Симоны важно, чтобы ее внучка росла в спокойной атмосфере, в которой ей комфортно.

Напомним, что у Алисы есть брат Ратмир. Его родила от Тимати модель Анастасия Решетова. Также скоро у нее родится еще один брат или сестра. Нынешняя возлюбленная рэпера находится на позднем сроке беременности.

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