Беременная девушка Тимати после слухов о неверности рэпера похвасталась кольцом за 350 тысяч рублей

Модель Валентина Иванова, рассекретившая беременность от рэпера Тимура Юнусова (Тимати), похвасталась новым ювелирным украшением. В личном блоге она продемонстрировала кольцо из белого золота с крупным натуральным изумрудом.

«Такое чувство, будто это кольцо выбрало меня. Настоящий изумруд, и он как будто живой», - подписала снимок Валентина.

По данным Telegram-канала «Звездач», минимальная стоимость подобного украшения с изумрудом весом в 2,5 карата составляет примерно 362 тысячи рублей. Окончательная цена зависит от размера камня.

При этом каждое изделие можно скорректировать под желаемые характеристики, так как камни подбираются индивидуально для каждого клиента.

Напомним, в мае Валентина Иванова объявила о беременности от Тимати. Девушка, скрывающая свой настоящий возраст, активно публикует снимки с округлившимся животом. При этом рэпер все еще не сделал предложение своей возлюбленной.

Ранее Тимати заподозрили в измене Ивановой. Артиста якобы заметили в компании неизвестной девушки. Пользователи Сети не удивились слухам, так как рэпер уже дважды расставался с возлюбленными после того, как они рожали от него детей. Среди бывших артиста модели Алена Шишкова и Анастасия Решетова.