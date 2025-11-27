Мама Тимати Симона показала эскиз свадебного платья, намекнув на помолвку сына

Мама Тимати Симона вслед за моделью Валентиной Ивановой подогрела слухи о грядущей свадьбе рэпера. В личном блоге женщина опубликовала эскиз свадебного платья.

О помолвке Тимати и Ивановой говорят уже несколько месяцев, но лишь недавно слухи начали обрастать доказательствами. Сама Валентина хвастается в соцсетях новым бриллиантовым кольцом от любимого, а мама исполнителя ходит по свадебным салонам. В начале ноября Симона заказала костюм в ателье, где шьют свадебные наряды, а затем показала рисунок дизайнера, на котором, предположительно, было изображено подвенечное платье Валентины.

Напомним, что в 2025 году Тимати стал отцом в третий раз. Иванова родила от него дочь Эмму. Поклонники считают, что после этого рэпер сделал возлюбленной предложение, однако это неподтвержденная информация. Даже о беременности модели стало известно случайно. Симона засняла невестку с округлившимся животом и выставила видео в Сеть. После этого Валентине ничего не оставалось, кроме как обо всем рассказать фанатам.

К слову, Тимати еще ни разу не был женат. Последние серьезные отношения до Ивановой у него были с Анастасией Решетовой, родившей от него сына Ратмира.

