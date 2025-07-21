«Мама проявила инициативу»: раскрыты подробности первой за долгое время встречи Муцениеце с сыном

Актриса Агата Муцениеце впервые за долгое время встретилась с сыном Тимофеем, который почти год живет с отцом. Подробностями воссоединения поделилась адвокат Павла Прилучного Оксана Даниелова. Она заявила, что это никак не повлияет на ход судебного разбирательства. Об этом сообщает StarHit.

По словам юриста, инициатором встречи выступила именно Агата, а Павел не стал препятствовать. Даниелова считает это доказательством того, что актер никогда специально не ограничивал сына в общении с мамой, хотя команда Муцениеце утверждала обратное. Адвокат артистки рассказывала, что Прилучный даже нанял охрану, чтобы Тимофей не мог связываться с родительницей.

«Мама проявила инициативу, пригласила Тимофея в гости впервые за долгое время, он с радостью приехал. Это еще раз свидетельствует о том, что, когда у Агаты есть желание встретиться с сыном, Павел никак не препятствует их общению. Но эта встреча вовсе не значит, что между сторонами будет заключено мировое соглашение», - поделилась адвокат Прилучного.

Отметим, что встреча Тимофея с мамой прошла на спортивной площадке. Агата засняла, что ее сын и дочь Мия забрасывали мяч в корзину, играя в баскетбол. Никаких подробностей встречи Муцениеце пока не раскрыла

Ранее стал известен пол будущего ребенка Агаты Муцениеце и Петра Дранги.