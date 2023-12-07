Мама победителя «Голоса. Дети» Плужникова в отчаянии из-за огромного долга сына

Мама победителя шоу «Голос. Дети» Данила Плужникова рассказала подробнее журналистам о ситуации с многотысячным долгом сына по ЖКХ. По ее словам, история полностью абсурдная, так как они даже не владеют квартирой, о которой идет речь, но при этом деньги требуют с них. Как их выплачивать, женщина не знает, так как сумма для них довольно большая – 120 тысяч рублей.

На данный момент были арестованы даже банковские карты мамы артиста. Сама родительница Дани призналась, что, несмотря на успех сына в проекте и коммерческие предложения, все деньги в их семье уходят на его лечение, поэтому выделить средства на погашение мифического долга они не могут. А он действительно мифический, по словам россиянки.

Изданию StarHit, мама певца рассказала, что квартиру в Сочи Плужникову подарил мэр Сочи еще в 2016 году. Однако ездить в город, проживая в Адлере, семья не могла. Тогда было решено обменять однушку на двушку в более подходящем месте. Да и эту недвижимость они вскоре продали, так как захотели вложиться в ипотеку в Москве. Но все это время, как выяснилось, коммунальные счета копились именно за первую квартиру.

«Просто абсурдная история, высосанная из пальца. Ее не должно быть. История выдуманная, а деньги требуют реальные! Обратилась в прокуратуру, к журналистам за помощью. Дальше не знаю, что будет», - поделилась женщина, добавив, что ни к кому не может пробиться.

Напомним, что у Данилы псевдоахондроплазия, при которой нарушается формирование хрящевой ткани. Лечение он проходит постоянно. Только за 2021-2022 годы он перенес 11 операций. Сейчас же артист проходит реабилитацию.

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