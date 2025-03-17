Мама певицы Юлии Началовой Таисия показала утопающую в цветах могилу дочери

Мама певицы Юлии Началовой Таисия Николаева посетила могилу дочери и показала, как она выглядит после шестой годовщины смерти артистки. На кадрах видно, что на кладбище приходили многие поклонники и близкие исполнительницы, так как возле ее портрета скопилось огромное количество цветов.

На могилу Юлии в основном люди приносят розы, причем самые разные — красные, розовые, белые и даже голубые. Букеты не просто лежат на каменной плите, а вставлены в специально подготовленные вазы с водой. Мама Началовой отметила, что таким образом знавшие ее дочь показывают — они помнят и все еще любят ее.