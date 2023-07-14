Мама основателя «Ласкового мая» Кузнецова рассказала о неприязни к умершему Юрию Шатунову

Мама основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова рассказала о неприязни к умершему Юрию Шатунову. Женщина поделилась откровением в эфире шоу «СпецКорр».

В беседе с журналистами родительница Кузнецова заявила, что Шатунов получил больше славы, чем сын. Ее задевало то, что при жизни Юрий скупал недвижимость за границей, а Сергей проводил остатки дней в нищите. Также женщина вспомнила: исполнитель хита «Белые розы» присваивал все заслуги себе, забывая о помощи Кузнецова. Вот почему артисту было неприятно из-за сложившейся ситуации.

«Много у Сережи было неприятностей из-за Шатунова. Когда так поступают, как не выпить?» — цитирует StarHit высказывание мамы Сергея из нового интервью.

Женщина добавила: она не отрицает наличие музыкального таланта у Юрия, при этом о его личностных данных мама Сергея иного мнения.

«Как человек… не могу хорошо сказать», — резюмировала родительница Кузнецова.

Напомним, что 2022 год унес жизни Юрия Шатунова и Сергея Кузнецова.

Ранее мы писали о том, что состояние семьи умершего певца Юрия Шатунова оценивается в 6 миллионов евро. Подробности смотрите в этой статье.