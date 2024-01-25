Мама Ольги Бузовой рассказала о новом романе дочери

Мама поющей телеведущей Ольги Бузовой прокомментировала слухи о том, что у ее дочери начался новый роман. Она призналась, что уже давно не лезет в жизнь артистки, ведь у них даже разный вкус на мужчин.

В последнее время поклонники все чаще заговаривают о том, что экс-звезда «Дома-2» вновь влюблена. Несмотря на то, что сама она это не подтверждает, ее то и дело видят в компании кавалеров. А недавно ее и вовсе заподозрили в воссоединении с бывшим ухажером Давидом Манукяном. Издание Voice решило пообщаться на эту тему с мамой артистки и узнать у нее подробности. Правда, деталей добиться не удалось, ведь, по словам родительницы звезды, она старается не вмешиваться в личную жизнь дочери.

«В силу возраста, у нас с ней совершенно разный вкус на мужчин. Период, когда «мама всегда права» закончился лет 20 назад. Сейчас идет обмен мнениями. Оля сама решает, что мне стоит знать о событиях из ее жизни», - призналась Ирина Бузова.

Напомним, что слухи о примирении Ольги с Давой появились после того, как они приняли участие в одном проекте. После этого блогер неоднократно намекал на то, что между ними с телеведущей что-то есть. Он даже посетил ее концерт в Москве и подарил большой букет цветов. Однако все это оказалось, вероятно, пиар-ходом, так как уже сейчас артист, по слухам, проводит время в компании певицы Мари Краймбрери.

Ранее Ольге Бузовой подарили машину после жалоб ее матери на падение доходов.