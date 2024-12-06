«Мама не умеет»: 10-летняя дочь Аланы Мамаевой вынуждена готовить сама

10-летняя дочь Аланы Мамаевой Алиса рассказала, что мама не умеет готовить. В их семье это делают либо сама девочка, либо помощница по дому.

Подробностями Алиса поделилась в шоу «Дети рулят». На высказывания ребенка обратило внимание издание StarHit.

По словам дочери Аланы и Павла Мамаевых, мама работает, но вместе с тем много времени проводит с ней и братом. Она не дает есть слишком много сладкого – Алана занимается спортом и сама питается умеренно. Женщина часто просит детей не разводить бардак – это, как говорит Алиса, ее любимая фраза.

«Готовить мама не умеет — это делаю я или наша помощница по дому», - рассказала девочка.

Напомним, помимо дочери, Алана воспитывает сына от первого мужа. Известно, что с Павлом у Мамаевой напряженные отношения после развода.

Ранее она рассказывала, что бывший муж все переоформил на новую жену, а алименты от него составляют 10 тыс. рублей. Кроме того, бывшие супруги судятся за 48-метровую квартиру – в ней сейчас живут Алана с детьми.