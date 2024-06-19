«Мама, не отдавай меня»: экс-жена миллиардера Малкина обвинила его в похищении дочери

Бывшая жена миллиардера Ефима Малкина Анастасия Гулынская обвинила его в похищении дочери. По ее словам, бизнесмен уже год скрывает от нее девочку и не дает видеться с ней.

Анастасия рассказала, что познакомилась с экс-супругом больше 20-ти лет назад. Ради нее он ушел из семьи, однако их брак нельзя было назвать счастливым. Дело в том, что Мальков хотел детей, а новая жена долго не могла забеременеть, из-за чего он называл ее «недоженой». В итоге благодаря ЭКО Гулынская все-таки зачала ребенка и родила. Но отношения с миллиардером и после этого не наладились.

Из-за постоянных конфликтов Анастасия приняла решение развестись. Они долго судились, после чего, по данным женщины, Малкин вернулся к бывшей жене, родившей ему первую дочь. Гулынкая утверждает, что не запрещала бизнесмену видеться с малышкой, поэтому ей непонятно, по какой причине он решил выкрасть ее у матери.

В 2023 году, когда Анастасия проиграла суд, бывший супруг вместе с мужчинами в масках встретил женщину с ребенком в Парке Горького. Они насильно забрали девочку, и больше мать ее не видела.

«Мама, не отдавай меня, мама», - кричала дочь Гулынкской. Запись показали в программе «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия».

На данный момент Анастасия не знает, что происходит с ее ребенком. Она боится, что другая семья Малкина может что-то сделать с малышкой, чтобы она не могла претендовать на наследство.

«Если с ним что-то случается, моя дочь является главной наследницей. Что его родственники могут сделать? Увезти в Израиль, например, определить в клинику, объявить мою дочь абсолютно невменяемой, или, в конце концов, просто от нее избавиться ради наследства», - беспокоится женщина.

В эфире программы эксперты студии пообещали помочь Анастасии добиться справедливости.

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