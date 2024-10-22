Мама Наташи Королевой прилетела из США в Россию для знакомства с женой внука

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай прилетела из США в Россию. Хоть она и пропустила свадьбу внука Архипа, ей все-таки хотелось провести время с его молодой женой Мелиссой.

В Америке Порывай живет уже несколько лет, но иногда приезжает в РФ, чтобы видеться с дочерью Наташей. Исполнительница хита «Желтые тюльпаны» призналась, что ее мама очень хотела побывать на торжестве Архипа и Мелиссы, даже купила билеты, но в последний момент заболела, поэтому отменила поездку. А выздоровев, Людмила Порывай вновь стала планировать визит.

О приезде женщины в Москву рассказала Королева. В личном блоге она опубликовала кадры с вечерней прогулки с мамой, Архипом и Мелиссой. Молодые люди заставили бабушку прокатиться на самокате. Как долго Порывай пробудет в России, пока неизвестно.

Напомним, что до свадьбы Архип несколько лет встречался в Мелиссой. Ходили слухи, что девушка не нравилась Наташе Королевой и Тарзану, но со временем они приняли выбор сына. Официальный брак влюбленные решили заключить в 2024 году. Они расписались в Санкт-Петербурге в кругу самых близких.

Ранее стало известно, что Наташа Королева потратила 2 миллиона рублей на медовый месяц сына.