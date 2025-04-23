Мама музыканта Игоря Талькова отказалась прощать певицу Азизу перед смертью

Мама музыканта Игоря Талькова перед смертью отказалась прощать певицу Азизу. Ее признание передала бывшая представительница семьи Ирина Красильникова. По ее мнению, артистка должна была проходить в деле об убийстве соучастницей преступления. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Красильникова отметила, что перед кончиной мама Талькова вспомнила о Азизе.

«Всех прощаю в жизни, сама прошу у всех прощения, но не прощу никогда Шляфмана и Азизу», - сказала женщина, если верить словам Ирины.

Экс-представительница семьи осудила жену Талькова, которая не пришла в суд. Она убеждена, что ее показания помогли бы сделать Азизу соучастницей убийства.

Напомним, что 23 апреля суд признал виновным Валерия Шляфмана. По версии следствия, он стрелял в охранника Азизы, но попал в музыканта Игоря Талькова. После этого Шляфман уехал в Израиль.

Ранее свидетель убийства Игоря Талькова заявила, что Валерий Шляфман не стрелял в артиста.