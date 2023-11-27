Психолог Корендясева объяснила смену имиджа 44-летней Бони ее внутренним бунтом
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27 ноября 2023 года Виктория Боня отметила 44-летие. В этот день модель написала праздничный пост, в котором сообщила, что считает свое тело прекрасным. Примечательно, что незадолго до торжества Виктория перенесла пластику лица и нарастила волосы. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» психолог Екатерина Корендясева объяснила, с чем связаны смены имиджа у женщин после 40.
«Человек в течение жизни проживает несколько важных этапов, которые влияют на формирование личности.
3 года — , когда ребенок понимает, что у мамы другое тело и он может сам управлять своими выборами. Это период — «я сам». 12-14 лет — это этап становления человека за пределами семьи, формирование собственной значимости в социуме. Это два важнейших периода сепарации от ожиданий родителей, их выборов и взглядов.
Если в эти периоды сепарация так и не произошла, может быть третья волна. Как раз к 40 годам», — высказалась психолог.
Екатерина Корендясева
Психолог
По словам эксперта, если внутренний протест никуда не делся, то даже взрослый человек может позволить себе бунт. У Виктории он проявился в виде смены имиджа. При этом в личном блоге она заявила, что нарастила длину по просьбе подписчиков. Кажется, что подобным действием модель хотела угодить публике.
«На наши решения, как правило, влияют многие факторы. Говорят ли поступки Виктории о том, что она неуверенный в себе человек? Отчасти, но мы не можем быть всегда и во всем уверены», — поделилась мнением Екатерина.
Екатерина Корендясева
Психолог
По словам Екатерины, знаменитости — люди с определенным психотипом, «с яркой нарциссической частью». Их восприятие мира изначально отличается от общепринятого.
«Виктория Боня, как и другие знаменитости, принимает решения о пластических операциях в соответствии с личными предпочтениями и мотивами. Звезды могут испытывать комплексы, как и другие люди. Им может быть трудно поддерживать внешнюю привлекательность или сохранять определенный образ, чтобы соответствовать ожиданиям публики. В этом контексте пластические операции являются способом решения проблем», — резюмировала психолог.
Екатерина Корендясева
Психолог