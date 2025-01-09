«Мама мне дала такое имя»: Лайма Вайкуле сравнила себя с богиней

Покинувшая Россию Лайма Вайкуле дала очередное интервью, в котором высказалась о творчестве и политике. В нем звезда объяснила, что ее имя «очень важное», так как Лайма — это богиня счастья и судьбы.

Вайкуле объяснила, что в Балтийской мифологии Лайма — богиня счастья и судьбы, в переводе с латышского «мать счастья».

«И я очень рада, что мама мне дала такое имя. Мне не надо было никакой псевдоним брать, а потом меня начали называть „Великолепная Лайма“», — рассказала она в подкасте Sheinkin40.

Также, по словам исполнительницы, она сделала для себя вывод, кто прав, а кто нет в израильско-палестинском конфликте. В планах у звезды организовать в Израиле концерт с Андреем Макаревичем* (признан иноагентом на территории РФ).

В добавок ко всему, Вайкуле заявила, что может дать концерт на Украине. Артистка не видит проблемы в том, чтобы выступить там на русском языке.

Ранее певица Лайма Вайкуле заявила, что ее заставляли учить русский язык. Об этом она рассказала в новом интервью.

*(признан иноагентом на территории РФ)