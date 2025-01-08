«Бог наказал»: Лайма Вайкуле заявила, что ее заставляли учить русский язык

70-летняя певица Лайма Вайкуле заявила, что ее заставляли учить русский язык. Соответствующее признание артистка сделала в свежем интервью.

На ее высказывания обратил внимание сайт Kp.ru.

Вайкуле поет на русском и не видит проблем в использовании языка. Хотя именно из-за этого ей нередко отказывают в концертах. Вайкуле размышляет, что «так сложилась судьба» и она родилась в Советском Союзе.

«И Узбекистан, и Кыргызстан, и Азербайджан, и Балтия вся, и Грузия – мы все знали русский язык, нас заставляли… Как говорят, Бог нас наказал, когда лишил одного языка», - произнесла Вайкуле.

Она заключила, что русский язык нужен для общения и «ничего личного» в данном случае нет.

Ранее певица заявила, что Россия катится в дикость вместо того, чтобы подражать Америке.