«Мама меня уберегла»: как жена Юрия Мороза Марина Левтова спасла дочь, но погибла сама

В минувшую среду, 16 июля, в Москве простились с режиссером Юрием Морозом. Внезапный уход кинодеятеля многим напомнил о трагической гибели его первой супруги Марины Левтовой.

Актриса Марина Левтова скончалась в феврале 2000 года в результате несчастного случая, произошедшего на даче друга семьи Михаила Рудяка. Туда Юрий Павлович вместе с женой и дочерью отправились, чтобы отметить первую работу в кино тогда еще начинающей актрисы, 16-летней Дарьи Мороз.

На даче Рудяка юной Дарье захотелось прокатиться на снегоходе. И, как в последствии вспоминал сам Юрий Мороз, его супруга «словно предчувствовала беду», поэтому изначально была против этой затеи.

«Но Даша загорелась желанием испробовать новомодное развлечение. Марина поехала только из-за нее, чтобы не отпускать дочку без присмотра», — вспоминал режиссер.

По словам Мороза, она специально поменялась местами с наследницей и села на снегоход между ней и Михаилом. Во время поездки хозяин дачи так разогнался, что не заметил в темноте сравнявшийся из-за снега с землей овраг. О произошедшем позже также вспоминала сама Дарья.

«Был вечер, зима, и я так понимаю, Миша думал, что это какие-то кустики растущие. Он через них проехал, скорость была немаленькая, а это оказался овраг. Мы в него слетели и врезались в дерево», — рассказала актриса.

В результате столкновения Рудяк получил черепно-мозговую травму, Мороз переломы, а Марина Левтова сильно ударилась головой. Она умерла в тот же день. Ей было всего 40 лет.

«Собственно, мама вообще не должна была оказаться на этом снегоходе. Миша хотел прокатить меня. А мама сказала, что нет, это опасно. И села за мной. Считаю, что она меня уберегла этим. Потому что я меньше всех пострадала», — добавляет Дарья Юрьевна.

Ранее мы писали о том, что режиссера Юрия Мороза похоронили в одной могиле с первой женой Мариной Левтовой.