Григорий Лепс потратил на отдых с Авророй Кибой более 700 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Певец Григорий Лепс недавно опубликовал совместные фотографии с 19-летней возлюбленной Авророй Кибой. Пара выбрала для отпуска Черногорию. Знаменитости остановились в роскошном отеле One&Only Portonovi.

На территории пятизвездочного отеля расположены виллы, рестораны и спа мирового уровня, а из окон номеров открывается вид на Адриатическое море.

Журналисты выяснили, что средняя стоимость одной ночи в отеле составляет 2 тысячи евро. Учитывая, что минимальный срок пребывания — 4 дня, отпуск Лепсу обошелся как минимум в 8 тысяч евро (728 тысяч рублей).

Отметим, что на вилле Кибы и певца есть собственный бассейн.

Ранее мы писали о том, что невеста Григория Лепса мечтала об отношениях с 63-летним певцом.