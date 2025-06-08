«Мама красивее»: Анна Заворотнюк ответила на критику своей внешности

Анна Заворотнюк пожаловалась на хейтеров, которые оценивают ее внешность. Об этом стало известно из соцсетей.

Дочь Анастасии Заворотнюк выложила в соцсетях комментарии двух подписчиц, которые оценили внешность блогерши. Одна из них похвалила девушку и заявила, что та похожа на мать. А вот другая, наоборот, обрушилась с критикой.

«Губы страшненькие, извините, мама красивее, старайтесь быть похожей на нее, у вас получится. Без страшных губ», — написала одна из подписчиц.

Заворотнюк не стала терпеть замечания в свой адрес и высказалась об обидчиках.

«Периодически получаю подобные негативные комментарии. Заметила, что в 99% это женщины, и так грустно становится от того, что кто, как не женщины, должны понимать друг друга и поддерживать. На самом деле жаль этих женщин. Мне кажется, глубоко в душе они очень несчастны», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Анна Заворотнюк опубликовала фото с поминок в годовщину смерти мамы.