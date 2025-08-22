«Мама достала! Она схватила меня»: Роман Товстик опубликовал видео звонка с детьми, которых хочет забрать у жены

Бизнесмен Роман Товстик, которого считают любовником Полины Дибровой, опубликовал видео звонка детям. Дочери предпринимателя, разговаривая с отцом, плакали и жаловались на поведение матери, с которой живут из-за развода родителей.

При общении с Товстиком его дети рассказали, что мама резко схватила дочь, из-за чего ей стало страшно.

«Мама достала! Она схватила меня», - в истерике сообщила школьница отцу.

Представители бизнесмена пояснили, что Елена собралась вызывать полицию из-за собственной дочери из-за того, что она хотела взять младшую сестру в гости к папе. По словам членов команды Товстика, обстановка в доме напряженная, и детей постоянно заставляют говорить на камеру «правильные» слова.

«В сложившейся ситуации Роман не мог рисковать благополучием детей и поэтому обратился в суд с просьбой временно взять под свою опеку всех несовершеннолетних. Старший сын уехал, но сейчас, к сожалению, Елена пытается его шантажировать», - сообщили представители Романа.

Бизнесмен обеспокоен безопасностью своих детей и не хочет втягивать их в конфликт с женой. Напомним, что он разгорелся после того, как появилась информация об изменах Товстика с Полиной Дибровой. На данный момент супруги занимаются бракоразводным процессом.

