Мама дочки Павла Табакова рассказала об отношениях с актрисой Мариной Зудиной

Мама дочки Павла Табакова рассказала об отношениях с Мариной Зудиной. Слова Софьи Синицыной передает ОК!.

Роман Софьи и Павла Табакова был непродолжительным. После расставания актриса узнала о беременности, но даже ребенок не смог воссоединить знаменитостей. По словам Софьи, на сегодняшний день каждый из них живет своей жизнью и обрел счастье с другими партнерами. При этом они сохранили дружеские отношения ради дочки и общаются семьями. Особенно Синицына отметила поддержку Зудиной, мамы Павла. По словам актрисы, Марина заботится о ней даже после расставания с Табаковым.

«Может, мы с Пашей и не такие взрослые, но живем мы дружно. Он отец моей дочери. У него сейчас другая девушка, у меня другой мужчина. Мы все знакомы друг с другом, общаемся. С Мариной Вячеславовной мы в доверительных отношениях. Вот сейчас даже продукты мне передала, заботится обо мне», — рассказала актриса.

Софья признается, что не торопится замуж. Зато она мечтает родить еще двоих детей. В этом Синицына видит свое предназначение.

«Нужно еще успеть парочку. Я просто хочу продлиться. Считаю, что нужно умножиться. Это все. Я хочу, чтобы у меня, как у личности, у женщины, у человека, случился этот важный духовный опыт — дать жизнь двум-трем людям», — пояснила она.

Ранее Павел Табаков рассказал об актерских успехах дочки от Софьи Синицыной. Подробности читайте в этой новости.