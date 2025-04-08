Игнорирует актерство и скрывает личную жизнь: что известно о 19-летней дочери Табакова и Зудиной

Дочь актеров Марины Зудиной и Олега Табакова Мария отметила 19-летие. Девушка не дает комментариев по поводу своей жизни, однако известно, что она решила не продолжать актерскую династию. Вместо карьеры в кино она выбрала моду.

Сейчас Мария учится в университете и мечтает стать дизайнером. При этом, в отличие от остальных членов семьи, она пока предпочитает непубличный образ жизни. Однако в честь дня рождения она все же опубликовала кадры с цветами и оставила краткую подпись: «Глава 19».

В комментариях поклонники засыпали девушку поздравлениями и комплиментами, также некоторые в Сети интересовались, что ей подарили. Но этой информацией Мария делиться не спешит. Кроме родственников и друзей, поздравить в важный день ее должен был молодой человек, которого она тщательно скрывает от публики. Завесу тайны лишь немного приоткрывала ее мама. Зудина рассказывала, что у ее дочери есть возлюбленный, и в нем она видит отца.

Напомним, что брат Марии Павел решил, как и родители, быть актером. Сейчас он довольно востребован в киноиндустрии. Одни из самых популярных его проектов — «Колл-центр», «Беспринципные», «Екатерина. Самозванцы» и другие.

Ранее кинокритик Александр Шпагин назвал Павла Табакова бесталантным актером.