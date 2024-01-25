Мама Бузовой заявила, что не видела у нее новых машин после слов о безденежье

Мама поющей телеведущей Ольги Бузовой прокомментировала появившуюся в Сети информацию о «подаренном» артистке автомобиле премиальной марки после ее жалоб на безденежье.

По словам Ирины Бузовой, она новую машину у дочери не видела. Сама Ольга также о щедром подарке ничего не рассказывала.

«Я верю только тому, что сама вижу. Если увижу дочь на новой машине — спрошу», — заверила мама звезды в беседе с The Voice.

Она также пояснила, что слова о падении доходов семьи – это просто факт из жизни, а вовсе не жалобы.

Как отметила Ирина, многие люди верят новостям из непроверенных источников, поэтому ее знаменитой дочери регулярно приписывают новые романы и бывших ухажеров, что сильно расстраивает Ольгу.

Ранее мы сообщали, что 20 января исполнительница хита «Мало половин» отмечала день рождения и один из ее гостей якобы решил преподнести щедрый презент после откровений ее родительницы – микроавтобус Mercedes-Benz.