Анна Заворотнюк показала по необычной причине принадлежавший матери дом: пришли незваные гости

Недавно ставшая мамой дочь Анастасии Заворотнюк живет с новорожденным сыном в доставшемся ей в наследство загородном доме. Родственники покойной актрисы тщательно скрывали ее местонахождение во время тяжелой болезни. Заворотнюк-младшая встретилась с необычными гостями на приусадебном участке – на его территории блогер нашла утят, которых бросила утка.

Малышей Анна обнаружила под одной из туй. У 29-летней звезды включился материнский инстинкт, и она принялась сразу же спасать утят.

«Мама-утка свалила, ищем ее уже около часа, нигде нет. Что делать, непонятно», - сокрушалась знаменитость.