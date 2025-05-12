Анна Заворотнюк показала по необычной причине принадлежавший матери дом: пришли незваные гости
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Недавно ставшая мамой дочь Анастасии Заворотнюк живет с новорожденным сыном в доставшемся ей в наследство загородном доме. Родственники покойной актрисы тщательно скрывали ее местонахождение во время тяжелой болезни. Заворотнюк-младшая встретилась с необычными гостями на приусадебном участке – на его территории блогер нашла утят, которых бросила утка.
Малышей Анна обнаружила под одной из туй. У 29-летней звезды включился материнский инстинкт, и она принялась сразу же спасать утят.
«Мама-утка свалила, ищем ее уже около часа, нигде нет. Что делать, непонятно», - сокрушалась знаменитость.
Дочь звезды «Моей прекрасной няни» вытаскивала детенышей утки шваброй из-под дерева, а после сложила их в коробку. Пока Анна искала их маму, на одного из малышей успел напасть соседский кот – выжить ему не удалось, что очень расстроило Заворотнюк.
Анна долго не могла понять, как ей поступить дальше, поэтому она обратилась за советом подписчикам. Во время общения в соцсетях девушка частично показала участок загородного дома, в котором жила ее тяжелобольная мать. Судя по всему, коттедж находится в укромном месте и окружен большим садом с кустарниками и деревьями.
После родов Заворотнюк приняла решение остаться в Москве. Девушка не хочет возвращаться в Дубай к мужу, где сейчас устанавливается жаркая погода. Анна считает, что и ей, и ребенку будет комфортнее в российской столице.
Напомним, весной 2025 года дочь актрисы впервые стала мамой. Блогер расстраивается, что пока ей не удается вернуть прежнюю форму после родов.