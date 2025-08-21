Мама актера из «Обитаемого острова» Степанова раскрыла его состояние после психиатрической клиники

Мама актера Василия Степанова, который играл в фильме «Обитаемый остров», рассказала, что происходит с ее сыном. СМИ сообщали, что артист попал в психиатрическую клинику. Однако сейчас с ним, по словам его матери, все хорошо. О кино он даже не думает. Об этом стало известно aif.ru.

В 2008 году Степанов сыграл роль в фильме режиссера Федора Бондарчука. Но это стал первый и единственный крупный проект в его карьере. После премьеры Василий пропал из киноиндустрии. Выяснилось, что у него диагностировали шизофрению, поэтому он был вынужден лечь на лечение.

Несмотря на психическое расстройство, у Василия все хорошо – заверила его мама. Подробностями делиться она не стала, но призналась, что в кино ее сын никогда не вернется.

«У него все хорошо. О возвращении в кинематограф и речи не идет. Этого не может быть», - поделилась Людмила.

Напомним, что в июле журналисты пытались поговорить и с самим Василием, но он обматерил сотрудников прессы.

Ранее Игорь Корнелюк рассказал, куда пропала певица Анне Вески.