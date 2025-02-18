«Малышка будет со мной»: Сати Казанова раскрыла, когда вернется к работе после родов

Певица Сати Казанова рассказала, когда возобновит концертную деятельность. Артистка призналась в интервью изданию Hello!, что планирует гастроли в марте.

Знаменитость не намерена долго сидеть в декрете и хочет ездить с концертами уже весной. Она будет брать с собой дочь от мужа-итальянца Стефано Тиоццо.

«Малышка будет со мной. Ей нравятся солнце, путешествия и большое количество людей», — рассказала Сати.

Казанова напомнила, что уже выходила на сцену после родов. Она приняла участие в концерте «Звезды Черкес ФМ», который состоялся в декабре прошлого года. Тогда ее дочери был всего месяц. Малышка в это время находилась с папой в гримерке. По словам певицы, наследница чувствовала себя великолепно.

Сати рассказала и о том, что после рождения первенца почувствовала в себе «новые неведомые силы».

«Большая внутренняя энергия, которая выходит на авансцену, и меня это приятно удивляет и радует. Я боялась, что не справлюсь, — эти страхи одолевают многих женщин, но, когда все случилось, моя любовь и вера оказались сильнее сомнений», – призналась артистка.

Казанова считает, что благодаря этому ей удалось избежать депрессий.

Ранее Сати Казанова рассказала о том, как ее муж помогал во время родов. Стефано делал любимой массаж, чтобы снять болевые ощущения.