«Если бы не он, мне бы пришлось намного сложнее»: Сати Казанова о помощи мужа во время родов

Певица Сати Казанова рассказала о том, как прошли ее роды. В интервью изданию Hello! звезда призналась, что ее муж-итальянец Стефано Тиоццо присутствовал в этот важный момент и поддерживал ее.

Исполнительница счастлива в браке с фотографом, от которого долгие годы мечтала забеременеть. Пара хотела ребенка, а мужчина всегда хотел быть на родах. Сати призналась, что Стефано желал испытать «этот мощнейший импульс любви».

«Теперь он говорит, что мужчины многое теряют, если не присутствуют на родах вместе с женщиной. К тому же муж здорово помогал. Если бы не он, мне бы пришлось намного сложнее. Ментально я была спокойна рядом с ним, хотя и по своей натуре сложностей не боюсь», — рассказала певица.

Сати отметила, что муж окружил ее любовью и даже делал специальный массаж поясницы, чтобы снять болевые ощущения.

«Доченька очень похожа на мужа», – призналась знаменитость.

Также звезда порассуждала о послеродовой депрессии. Казанова рассказала, что это обошло ее стороной.

«Я удивилась, поняв, что плач ребенка разный. На каждое «хочу» — свои звуки. Постепенно начала различать, когда она голодна, а когда хочет спать или просто капризничает», — добавила Сати.

Ранее мы писали о том, что Надежда Ангарская заговорила о желании родить третьего ребенка.